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Политика
Александр Лукашенко назвал руководству КГБ дату возможного государственного переворота
18 октября, 2021 11:57
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President.gov.by
Очередная попытка государственного переворота представителями оппозиции в Беларуси может произойти в феврале. Такую дату назвал президент республики Александр Лукашенко.
Дата волнения может выпасть на период проведения референдума по Конституции. Об этом Лукашенко сказал руководству КГБ.
«Дата очередной попытки революции - период проведения Конституционного референдума», - сказал президент. Его слова приводит БелТА.
Лукашенко отметил, что ситуация остается напряженной, несмотря на усилия властей по борьбе с оппозицией.
Напомним, протесты охватили Беларусь после выборов 2020 года. На фоне протестов Лукашенко заявил о необходимости изменений в Конституции.
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