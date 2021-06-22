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Telegram-канал Алексея Навального самоуничтожится через 27 дней
22 июня, 2021 12:19
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Muhammed Ibrahim Ali/Keystone Press Agency
Telegram-канал российского оппозиционера Алексея Навального может самоуничтожиться в течение 27 дней. Информация об этом автоматически появилась в канале.
«Учетная запись пользователя, владеющего этим каналом, неактивна последние 5 месяцев. Если он останется неактивным в течение следующих 27 дней, этот аккаунт самоуничтожится, и у канала больше не будет владельца», — говорится в сообщении.
В настоящее время за Telegram-каналом политика следят свыше 278 тысяч человек.
Ранее «Яндекс» запустил новый сервис, запрещающий использовать слова «Навальный» и «Путин».
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