«Яндекс» выпустил в интернет новый сервис и запретил в нем слова «Путин» и «Навальный»
«Яндекс» запустил сервис «Балабоба», который дописывает текст на основании ключевых слов. Пользователи обнаружили в нем стоп-слова: это, в частности, «Навальный» и «Путин».
Как пишут «Открытые медиа», среди стоп-слов упомянуты не только фамилии Путин и Навальный, но и названия российских партий. Сервис блокирует даже намеки на оппозиционера Алексея Навального и отвергает запросы вроде «Оппозиционер сидит в тюрьме».
По замыслу, пользователь вводит одно слово или фразу, а сервис генерирует текст. Как только пользователь открывает его, появляется несколько предупреждений.
Одно из них гласит: «Распространяя получившиеся тексты, помните об ответственности». Следом указывается: «Подумайте, не будет ли текст обидным для кого-то и не станет ли его публикация нарушением закона».
В феврале «Яндекс» отчитался о масштабной утечке почтовых ящиков.