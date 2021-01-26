Общество

Пользователь киберпреступного форума продает доступ к базе данных телефонных номеров, принадлежащих людям, зарегистрированным в Facebook. Эти сведения с легкостью можно найти и приобрести с помощью Telegram-бота.

Сообщается, что речь идет о данных свыше 500 миллионов пользователей социальной сети. Они попали в руки неизвестного злоумышленника два года назад, когда Facebook испытывал некоторые проблемы, связанные с кибербезопасностью.

«Очень тревожно видеть, что база данных такого размера продается в киберпреступных сообществах, это серьезно вредит нашей конфиденциальности и, безусловно, будет использоваться злоумышленниками для смишинга и других мошеннических действий», – цитирует соучредителя и технического директора фирмы по кибербезопасности Hudson Rock Элона Галя интернет-портал Vice.

Известно, что один телефонный номер можно приобрести за 20 долларов. Цены доходят и до пяти тысяч долларов за 10 тысяч номеров. Бот утверждает, что содержит информацию о пользователях Facebook из США, Канады, Великобритании, Австралии и 15 других стран.

Ранее сообщалось о том, что после блокировки аккаунта руководителя российской госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина в Facebook , Совет Федерации пригрозил соцсетям крупными штрафами.