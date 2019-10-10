«Телега», укатавшая «фейсов»

Тelegram Messenger — уникальная технологическая разработка, взошедшая на пик популярности в стране, где между словами «свободомыслие» и «преступление» власть имущие норовят поставить знак равенства.

Пытаясь всеми силами делать преступников не из представителей высшей социальной касты, узурпировавшей права на национальные богатства и блага, а из рядовых блогеров, посмевших роптать против режима, нам доказывают изо дня в день, что безопасность общества прямо пропорциональна длине поводка, на котором его держат. Чем короче – тем лучше.

Telegram — ответ на репрессивные механизмы сдерживания, появление которых лицемерно объясняется необходимостью «борьбы с терроризмом и экстремизмом».

Это не столько софт для безопасного и анонимного общения, сколько манифест значительной части общества о несогласии с властью, стремящейся контролировать каждый шаг, вдох и выдох гражданина.

Немного истории

Мы привыкли считать, что живём в стране, где правительство испокон веков имеет абсолютно все рычаги в руках. Такой карт-бланш русским царям и президентам, даёт общество, где со времён отмены крепостного права изменилось не так уж много.

Всё ещё работающее в режиме непрерывной войны с Роскомнадзором приложение Telegram, установленное на смартфонах миллионов россиян, доказывает нам обратное.

Война российской державы и российского разработчика приостановлена со счётом 0:1. «Государственный бульдозер» подавления инакомыслии доказал делом, а не словом, что способен восходить на пик абсурда, выводя из строя серверы банков и аэропортов, обрушивая сайты ни в чем не повинных и не имеющих никакого отношения к Telegram частных и государственных организаций при попытке заблокировать IP-адреса мессенджера Telegram.

Дуров, который у кого-то вызывает симпатию, а у кого-то иступлённую ненависть, наглядно демонстрирует россиянам, что если сражаться за право быть свободным и независимым от власти и её, порой, абсурдных решений, на каждом квадратном метре виртуальной или всамделишной реальности, у аппарата подавления буксуют моторы и заканчиваются силы.

Уже сегодня власть смирилась с тем, что Telegram непобедим ни в России, ни в других странах, где у правителей и лояльной к ним опричнины хватает самодурства полагать, что простые люди не имеют юридического и морального права на то, чтобы коммутировать за рамками надзора «большого брата».

Ещё тогда, полтора года назад, когда власть выступила в адрес Дурова с антиконституционным ультиматумом о предоставлении ключей шифрования к Telegram, желая предоставить любому лейтенанту из системы МВД или ФСБ в любой удобный для него момент знакомиться с нашей перепиской, победа российского государства над очередной разработкой Дурова была весьма вероятна.

Но долго ли Дурову «сочинить» что-то ещё?

С ресурсами и талантами, которые он имеет, сделать шаг вперёд, создав новый технологический стартап, можно за пару месяцев, недель, дней. И благодаря очередной сногсшибательной рекламной поддержке, организованной в Кремле, новая разработка за считанные дни, недели, месяцы, наберёт 100-миллионную аудиторию.

На борьбу с новым «ключевым всероссийским злом», конечно же, будут брошены и силы, и средства. Это поможет оправдать существование никому не нужного «модератора всея Руси» — Роскомнадзора, содержание которого обходится государству ежегодно в 10 млрд рублей.

Telegram — великолепный реванш Дурова, который ещё в 2006 году, будучи 21-летним «подростком», сумел создать самую популярную в стране платформу для общения —социальную сеть «ВКонтакте», ни в чём не уступавшую Facebook, а где-то и превосходившую заокеанского собрата.

К слову, ни в одной стране мира у Facebook нет и не было конкурентов. И вряд ли они появятся в ближайшем или даже отдалённом будущем.

Но где-где, а в России таланты загонять под лавку умеют! Социальная сеть у Дурова была отжата, а сам он методично выдавлен за границу самым популярным в России способом.

Павлу пришлось уехать и получить гражданство карликового государства под названием Сент-Китс и Невис.

Отжим «ВКонтакте» выглядел как триумф грубой силы над вундеркиндом, который, ни много ни мало, вывел рунет на очередной виток развития.

Государство потирало руки. Блокировать мелкие оппозиционные паблики и открывать охоту на тех, кто постит оскорбительные фотожабы на первых лиц государства или публикует кадры из фильма «Семнадцать мгновений весны», где на шевроне русского разведчика Максима Максимовича Исаева имеет место быть свастика, можно было без ограничений.

Самодуры из компетентных органов выполняли и перевыполняли «план по палкам» под предлогом «борьбы с экстремизмом» и «защиты конституционного строя». Они превзошли чекистов эпохи Андропова, шнырявших в рабочее время по кинотеатром и хватавших за руку советских граждан, «уклоняющихся от трудовой повинности».

Но в эмиграции Дуров создал Telegram, полностью защищённый от посторонних вмешательств, который является не только мессенджером, но и социальной сетью нового поколения, где, подписавшись на интересный канал, ты получаешь из него необходимый тебе эшелон неконтролируемой государством информации.

И если социальная сеть «ВКонтакте» стала вынужденно сданной крепостью, то Telegram оказался неприступным бастионом, о который власть позорно сломала зубы.

Законы рынка суровы. Telegram взошёл на пик максимальной популярности в странах, где со свободой слова и анонимностью передачи информации «напряжёнка» – в Иране и РФ. Спрос на неподконтрольность и свободу есть в Европе, в США, сермяжную правду о которых поведал перебежчик Эдвард Сноуден. И оказалось, спрос на анонимность огромен.

Чиновники Роскомнадзора милостиво давали 15 дней на передачу шифровальных ключей ФСБ, но интеллектуального и профессионального багажа госслужащих федерального уровня не хватило на то, чтобы осознать: таких ключей попросту нет. Частную переписку в Telegram не могут мониторить даже его сотрудники.

Показательная подготовка Роскомнадзора к блокировке Telegram была дичайшей антирекламой режима — крестовым походом государственной структуры против своего народа, который, несмотря на то, что определённая его часть предпочитала остаться в м-агентах с лозунгом «Мне от родного ФСБ скрывать нечего!», в массе своей перекочевал в Telegram, не доступный ни тёще, ни «фейсам».

После постановления московского суда о прекращении деятельности Telegram на территории РФ Роскомнадзор приступил к акту подавления «свободолюбивого мессенджера». Но Telegram работал, несмотря ни на что.

В первый же день заблокированных адресов оказалось аж 16 миллионов. Но Telegram уходил от мощного репрессивного аппарата Роскомнадзора.

Именно в этот момент ситуация начала разворачиваться против «авторитетного» ведомства. Начали падать сайты сервисов и компаний. Крупные банки объявили о сломе своих компьютерных сетей, терминалы в некоторых магазинах отказывались работать. Рухнул сервис голосовых звонков в Viber. В Шереметьево сломалась электронная система регистрации и посадочные билеты вновь стали выписывать от руки.

«Государственная молотилка» уничтожала на своём пути что угодно, кроме Telegram.

Оказалось, Дуров превзошёл себя. Предвидев подобное развитие ситуации, разработчик предусмотрел для messenger-а возможность выходить в сеть через те «коридоры», где любые службы и надзоры были бессильны.

Ситуация взошла на пик юмористического апогея, когда обходивший блокировку Telegram стал использовать IP-адреса самого Роскомнадзора. Сайт ведомства благополучно «лёг».

Чьё-то юмористическое пожелание «заблокировать себе анус» сбылось в самом что ни на есть прямом смысле слова.

После «триумфального» слома сайтов ряда государственных и частных структур наверху стали понимать, что есть лишь два пути борьбы с Telegram

отключить интернет, раз и навсегда покончив с этим рассадником свободомыслия, являющегося в России «экстремизмом».

устроить всероссийский «хапун», введя уголовную ответственность за использование «телеги» для физических лиц.

С учётом того, что 87% граждан Российской Федерации одобряют всё, включая массовые расстрелы, наделить каждого полицейского и росгвардейца правом требовать на проверку вместе с паспортом и мобильный телефон, а суды – раздавать «двушечки», «трёшечки» и «пятёрочки» за пользование «Телегой», не так уж сложно.

Действуют же в нашей стране законы, согласно которым, выложив в сети картинку с кадром из любимого фильма, транслируемого на всех федеральных каналах, можно стать уголовным преступником? Ещё как!

«Главное экстремистское фото в РФ». Репост не рекомендуем. Предусмотрена уголовная ответственность за распространение нацистской символики в сети.

И что с того, что власть, введя уголовную ответственность за пользование Telegram, в глазах мирового сообщества предстанет в образе страшилки-посмешища — злобного Урфина Джюса, действия которого того и гляди нанесут ущерб не сайтам банков, а компьютерным сетям атомных электростанций, диспетчерских аэропортов и других важных стратегических объектов.

Нам не привыкать! У нас своя система координат, своя, если угодно, «планида» и «планета», где даже законы гравитации работают по-другому.

И от первого, и от второго варианта Россия сегодня не так уж далека.

Павел Дуров — русский Нео, не только вступивший в противоборство с матрицей образца 1937 года, но и продемонстрировавший её классическую беспомощность. Ни один человек в мире, включая Трампа, не говоря уже о политических деятелях Евросоюза, не демонстрировал настолько виртуозной и деморализующей победы над правящим режимом самой непознанной и неординарной страны.

В чём не сошлись Дуров и Россия? Только лишь в том, что Дуров оставляет каждому из нас право на виртуальный уголок, куда не дотянется рука полицейского костолома или судьи, штампующего абсурдные приговоры. К сожалению, Российская Федерация сегодня нам такого права не оставляет. И чувствуется, что схватка талантливого разработчика и страны, считающей своей лучшей разработкой «ядерную дубину», вскоре продолжится.

Та ли ещё будет история!