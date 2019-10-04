Экстремизм против этнической преступности

Роскомнадзор разъяснил «Русской планете», с чем связаны ограничения на указание национальности задержанных, арестованных, обвиняемых и осужденных. В этих ограничениях соблюдаются права всех, кроме читателей, которые хотят знать правду.

Название нашего издания ко многому обязывает – в частности, к упоминанию слова «русский», которое ныне оторвано от гражданства и территории («российский») и означает, как правило, национальность. При этом существует неофициальное, но вполне четкое ограничение: национальность людей, подозреваемых или обвиненных в преступлениях, а тем паче за эти преступления осужденных, указывать в СМИ нельзя.

Странная ситуация. Были, скажем, уважаемые дагестанские (аварские) предприниматели братья Магомедовы (группа «Сумма»). Контролировали порты и железные дороги, тесно общались с вице-премьером Аркадием Дворковичем, их происхождение не вызывало ни у кого ни вопросов, ни претензий.

Потом – задержание, арест, обвинение в хищении и организации преступного сообщества. С какого момента Зиявудин и Магомед Гаджиевичи перестали быть для СМИ аварцами и стали просто «уроженцами Северного Кавказа»? Каким вообще документом регулируется этот известный всем новостникам приличных СМИ запрет? Нельзя публиковать «информацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную рознь», и это в целом справедливо, но неужели кто-то, прочитав об аресте Магомедовых, возбудится от розни и пойдет биться с дагестанцами?

Наши журналисты и юридическая служба прошерстили все возможные источники и не нашли однозначного запрета. Поэтому пришлось задать Роскомнадзору (точнее, Управлению федеральной службы по надзору всфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) резонный вопрос: «Действительно ли запрещено упоминать национальность, распространяется ли этот запрет на место рождения и гражданство, а также с какого момента вступает в силу запрет – при объявлении в розыск, задержании, аресте, предъявлении обвинения или осуждении преступника?» Потому что факты санкций за нарушение запрета есть, а самого запрета не видно.

И в последний из 30 отведенных законом дней «Русская планета» получила ответ.

Выяснилось, что основной регулирующий закон – это № 114-ФЗ от 25.07.2002 «О противодействии экстремистской деятельности», который возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни относит к той самой экстремистской деятельности. Действительно относит, факт. Но никаких запретов на упоминание национальности в этом документе нет. Это признают и в Роскомнадзоре:

«Статья 11 Федерального закона № 114-ФЗ запрещает использование средства массовой информации для осуществления экстремистской деятельности. В связи с этим упоминание национальности подозреваемых, обвиняемых, преступников в материалах, размещаемых в СМИ, относится к компетенции журналистов и редакций средств массовой информации. Следует отметить, что оценка на соответствие их требованиям законодательства возможна только на основе анализа содержания конкретной статьи, программы, при этом при анализе учитываются не отдельные слова, а контекст материала в целом».

Таким образом, упоминание национальности может быть лишь поводом для проверки всей статьи. И если написано, что приехавший из Армении водитель с характерными именем и фамилией протаранил пассажирский автобус, – это все же не экстремизм, то при содержащихся в других фрагментах текста фразах с негативной коннотацией в адрес его соотечественников уже можно попасть под серьезные санкции.

После этого специалисты Роскомнадзора уточнили, что национальность – это, вообще говоря, личная информация, и публикация ее тоже регулируется соответствующими законами:

«Согласно пункту 8 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональных данных допускается, если такая обработка необходима для осуществления профессиональной деятельности журналиста и (или) законной деятельности средства массовой информации либо научной, литературной или иной творческой деятельности при условии, что при этом не нарушаются права и законные интересы субъекта персональных данных».

И этот пункт оказывается даже более важным, чем противодействие экстремизму. Ибо журналист обязан доказать наличие указанных выше условий («необходимости») и, главное, отсутствия нарушений прав «субъекта».Если не докажет, то добро пожаловать в КоАП, ст. 13.11, а если не повезет, то и в УК, ст. 137. Там подробно прописаны наказания за невежливое обращение с персональными данными. «Первоходам» – штраф, а дальше уже возможны варианты. Потому что согласно упомянутому 152-ФЗ, «персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных)». То есть если насильник был в синей куртке и вы об этом написали, к вам могут возникнуть вопросы от его адвоката – лишнего «грева» на зоне не бывает.

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Делаем выводы. Дорогие коллеги, вы правильно делали, что не упоминали национальность преступников, и не упоминайте ее и впредь. Просто не забывайте, что этническая преступность в нашей стране, и отнюдь не только в ней, цветет махровым цветом. Просто об этом лучше не говорить. А то уважаемые воры, убийцы, грабители и насильники могут обидеться с неприятными для вас последствиями.