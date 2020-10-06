Технический анализ ОЗХО подтвердил следы яда «Новичок» в организме Навального

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Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) провела анализ крови и мочи политика Алексея Навального и подтвердила наличие в образцах биомаркеров игнибитора холинэстеразы. Это еще раз свидетельствует о применении против него нервно-паралитического яда из группы «Новичок».

ОЗХО проводила анализы по запросу Германии. Результаты были направлены в ФРГ.

О том, что анализ ОЗХО подтвердил наличие «Новичка», сообщило Британское представительство при организации, пишет РБК.

Ранее политик в интервью немецкому изданию рассказал, что к его отравлению причастен президент России Владимир Путин. Отмечалось, что Навальный передвигается с охраной, в отношении него усилены меры предосторожности.