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Татьяна Москалькова рассказала о возможных планах МВД увезти задержанных за пределы Москвы

Марьям Ибрагимова
4 февраля, 2021 15:47
1 мин
Марьям Ибрагимова
4 февраля, 2021 15:47
1 мин
"Русская планета"
"Русская планета"

В последнее время в средствах массовой информации появляется все больше и больше публикаций о том, что силовики хотят увезти за пределы Москвы и Московской области задержанных на акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова прокомментировала эти сообщения.

По ее словам, она лично вышла на связь с первым заместителем министра внутренних дел, который, в свою очередь, пояснил, что таких планов у ведомства нет.

«У ГУ МВД по Москве нет сложностей с обеспечением выполнения решений судов по административным наказаниям на территории города Москвы и перемещение задержанных в другие регионы не планируется», – цитирует Москалькову ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в России хотят заблокировать социальные сети за призывы к участию в акциях протеста.

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Московская область
МВД
протесты
Татьяна Москалькова
1 мин
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