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В России начнут блокировать соцсети за призывы к участию в акциях протеста

Марьям Ибрагимова
4 февраля, 2021 11:58
1 мин
Марьям Ибрагимова
4 февраля, 2021 11:58
1 мин
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В России хотят на законодательном уровне закрепить возможность блокировать социальные сети за призывы к участию в несогласованных акциях протеста. С таким предложением выступил председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

Речь идет в первую очередь о таких социальных сетях как Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, TikTok. Именно на этих интернет-площадках распространялась информация о проведении в стране митингов в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального.

«Такая практика должна быть признана недопустимой», – цитирует Пушкова ТАСС.

Временная комиссия настаивает на том, чтобы соцсети боролись с подобным контентом, иначе их необходимо крупно штрафовать, либо блокировать на территории страны.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил социальные сети в управлении сознанием жителей страны.

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