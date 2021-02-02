Политика

Президент России Владимир Путин убежден, что люди, стоящие за созданием социальных сетей, преследуют только одну цель – нажиться на своих пользователях любой ценой.

«Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которую он направлен. Ведь зачастую современные эти платформы информационные все больше и больше начинают управлять сознанием», – отметил лидер государства.

По его словам, социальные сети устроены таким образом, что постоянно следят за «клиентом», изучая его потребности и интересы, после чего начинают подсовывать ему различный контент, «а человек начинает принимать решение, не осознавая, что им руководят».

Путин убежден, что оставлять эту ситуацию без внимания нельзя, но и ограничивать свободу выбора и свободу слова людей тоже не стоит, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что в России вступили в силу поправки в закон, обязывающие владельцев социальных сетей следить за контентом.