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Татьяна Голикова однозначно обозначила ситуацию с возвращением локдауна
1 октября, 2021 13:19
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Youtube / Новости на Первом Канале
Власти РФ не собираются возвращать локдаун из-за коронавируса. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«Локдаун объявлять не будем», — подчеркнула она.
В последние недели в России отмечается рост заражения коронавирусом. Органы здравоохранения сравнивают это с сезонным подъёмом заболеваемости.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что повышение числа заболевших фиксируется уже в 56-ти регионах РФ.
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