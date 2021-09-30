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Больше половины российских регионов показали негативную динамику по коронавирусу
30 сентября, 2021 14:05
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В 56-и субъектах РФ зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она пояснила, что в сентябре начался традиционный подъём заболеваемости ОРВИ. На фоне этого в последние недели отмечается и рост заражения коронавирусом.
На это неделе темп прироста инфицированных составил 8,8%. При этом за последнюю неделю увеличилось и число российских субъектов, где замечен подъём заболеваемости. Неделей ранее такая динамика наблюдалась в 36 субъектах, на этой неделе – в 56, передаёт РИА «Новости».
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