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Татьяна Голикова обозначила «критическую массу» привитых, которая необходима России

Антон Мельников
8 февраля, 2021 18:00
1 мин
Антон Мельников
8 февраля, 2021 18:00
1 мин
Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Federation Council of Russia/ Globallookpress

Введенные из-за коронавируса ограничения продолжат действовать до тех пор, пока более 68 млн россиян не пройдёт вакцинацию от COVID-19. Именно при таком числе привитых в стране сформируется популяционный иммунитет. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я еще раз хочу обратить внимание на соблюдение тех ограничительных мер, которые рекомендованы санитарной службой России и вплоть до формирования коллективного иммунитета, а это необходимость привить 68,6 млн человек», - сообщила Голикова.

Вместе с тем, вице-премьер констатировала, что в стране стабилизируется ситуация с заболеваемостью. По её словам, за прошедшую неделю темп распространения инфекции сократился 0,52% до 0,45%.

«Сегодня мы фиксируем дальнейшее снижение, и этот показатель составляет 0,4%», - приводит слова Голиковой «Интерфакс».

Ранее Владимир Путин оценил создание Россией 3 вакцин от коронавируса.

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ТЕГИ
Россия
коронавирус
Татьяна Голикова
ограничительные меры
иммунитет
1 мин
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