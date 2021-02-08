«Крупный научный успех»: Путин оценил создание Россией 3 вакцин от коронавируса

Сделано Русскими

Президент РФ Владимир Путин назвал появление в России трех вакцин от коронавируса крупным научным успехом. Об этом глава государства сказал сегодня на Совете по науке и образованию.

Минздрав зарегистрировал 3 отечественных вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорону» и препарат Центра Чумакова. Путин отметил, что Россия является единственной страной в мире, в которой есть созданные собственные препараты.

Путин заявил, что пандемия способствовала внедрению передовых технологий, и благодаря нашим ученым, Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от COVID-19, пишет «RT».

Владимир Зеленский высказался по поводу вакцинации «Спутником V».