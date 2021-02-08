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«Крупный научный успех»: Путин оценил создание Россией 3 вакцин от коронавируса

Дмитрий Байков
8 февраля, 2021 15:46
1 мин
Дмитрий Байков
8 февраля, 2021 15:46
1 мин
1
Globallokpress

Президент РФ Владимир Путин назвал появление в России трех вакцин от коронавируса крупным научным успехом. Об этом глава государства сказал сегодня на Совете по науке и образованию.

Минздрав зарегистрировал 3 отечественных вакцины от коронавируса: «Спутник V», «ЭпиВакКорону» и препарат Центра Чумакова. Путин отметил, что Россия является единственной страной в мире, в которой есть созданные собственные препараты.

Путин заявил, что пандемия способствовала внедрению передовых технологий, и благодаря нашим ученым, Россия занимает лидирующие позиции в мире в создании вакцин от COVID-19, пишет «RT».

Владимир Зеленский высказался по поводу вакцинации «Спутником V».

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