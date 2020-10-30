Таксисты заблокировали все въезды в аэропорт «Домодедово» из-за новых правил парковки

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После введения новых правил парковки в московском «Домодедово» таксисты на автомобилях перекрыли въезд на территорию аэропорта. Десятки машин выстроились перед шлагбаумом и парализовали деятельность воздушной гавани.

Акцией протеста таксисты выразили недовольство новыми правилами парковки, которые ввели с 27 октября. Машинам разрешили только дважды в течение двух часов заезжать на территорию аэропорта бесплатно. Они могут провести там только 15 минут. При третьем посещении придется заплатить 1 тыс. рублей.

Протесты таксистов руководство аэропорта не комментирует, пишет РЕН ТВ.

Ранее в «Домодедово» заявляли, что недобросовестные перевозчики злоупотребляли бесплатным въездом, делая это каждые 15 минут по кругу. Данные действия приводили к ДТП и мешали добросовестным таксистам осуществлять посадку и высадку пассажиров.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела против сотрудников аэропорта. Следователи считают, что их халатность привела к нанесению ущерба в размере более 107 млн рублей.