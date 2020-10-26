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Главное следственное управление Следственного комитета по Московской области возбудило уголовное дело в отношении сотрудников аэропорта Домодедово. Следователи считают, что их халатность привела к нанесению ущерба бюджету страны на сумму свыше 107 миллионов рублей.

По данным следствия, в период с декабря 2012 по декабрь 2019 года сотрудники из числа администрации аэропорта Домодедово не проконтролировали должным образом выполнение госконтракта по реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту Домодедово. Это и привело к крупному ущербу.

Администрации аэропорта инкриминируется ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (Халатность, повлекшая причинение особо крупного хищения). Сейчас следователи устанавливают все факты произошедшего, а также круг причастных лиц, сообщает пресс-служба СУ СКР по Московской области.