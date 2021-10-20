Начальники полиции массово уволились в Екатеринбурге
В Екатеринбурге уволились четыре начальника отделов полиции. Об этом сообщил источник в силовых структурах.
Посты покидают главы 4-го, 10-го, 12-го и 14-го отделов. Один уже ушел, трое написали заявления - сейчас у них отпуск с последующим выходом на пенсию.
Источник заявил, что все могли бы продолжить работу.
«Чтобы за короткое время сразу 4 начальника отделов уходили — такого не было никогда», - сказал собеседник E1.RU.
Он рассказал, что в регионе сотрудники полиции массово увольняются или выходят на пенсию. Бывшие полицейские могут найти работу в Екатеринбурге на 50-70 тыс. рублей «без лишней нервотрепки».
Сотрудники говорят об уходящих положительно и считают потерей для органов.
Ситуацию прокомментировали в МВД. Там подтвердили уход руководителей по собственному желанию и назвали их «достойными людьми».
Ранее сообщалось о госпитализации следователя после совещания с главой Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Он поручил убрать 26-летнего сотрудника. Появилась расшифровка аудиозаписи с совещания - из нее следует, что Бастрыкин отнес следователя к «понаехавшим».