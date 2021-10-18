СМИ достали аудиозапись совещания с Бастрыкиным, с которого следователя увезла скорая
Появилась аудиозапись с совещания главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, после которого госпитализировали молодого следователя из Всеволожска Ленинградской области Владислава Мегрелова. Подробности следуют из расшифровки.
Бастрыкин спросил Мегрелова о возрасте, месте рождения. Он поинтересовался, почему тот переехал на север из Краснодарского края. Молодой следователь ответил, что приехал учиться и остался, потому что «город понравился».
На это глава СКР отреагировал: «Ну ты же не ленинградец. Это видно. По поведению, по лицу и по внешности... Да еще с факультета экономического записался к нам сюда. Вот и поезжай обратно на Кубанщину, к казакам и расскажи, за что тебя уволили. Они тебя наставят на путь истинный нагаечкой... Видно, что ты не наш».
Глава ведомства потребовал, чтобы Мегрелова убрали, и предположил, что он сможет устроиться шахтером, кочегаром или халдеем.
«Просто понаехали. То азиаты поджимают, то киргизы, то таджики, то еще вот краснодарцы понаехали», - продолжал возмущаться Бастрыкин.
Он попросил дать Мегрелову характеристику, на что начальник Следственного управления СКР по Ленинградской области Сергей Сазин заявил - тот характеризуется плохо, так как в мае у него был выговор. На это Бастрыкин предложил уволить сегодняшним приказом. Подробную расшифровку аудиозаписи совещания привело издание 47news.
Напомним, встреча с Бастрыкиным состоялась 13 октября. После нее 26-летнего следователя увезли на скорой. В СКР не связывали это с критикой Бастрыкина - по официальной версии, у сотрудника возникли осложнения из-за ОРВИ.