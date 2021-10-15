Следователя увезла скорая после дневного разноса Бастрыкиным. Привели несколько его реплик
26-летнего следователя из Всеволожска Ленинградской области Владислава Мегрелова увезла скорая после дневного разноса председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Глава СКР разгневался после жалобы пенсионерки на Мегрелова.
Следователя госпитализировали поздно вечером 13 октября. Днем прошло ведомственное совещание.
Издание 47news привело примерный диалог Бастрыкина с подчиненным. Глава СКР спросил, откуда приехал Мегрелов - его интересовало, ленинградец ли он. Тот ответил, что приехал из Краснодарского края. На это глава СКР посоветовал туда и ехать.
Бастрыкин спросил, какой вуз окончил следователь. Услышав, что экономический, он воскликнул: «Так ты еще и коммерсант?!»
Диалог закончился тем, что следователя-неленинградца пообещали проверить, а по итогам расследования принять решение об увольнении.
Ранее глава СК по Пермскому Краю Сергей Сарапульцев совершил суицид после совещания с Бастрыкиным. Говорилось, что он «разнёс Сарапульцева, как мальчишку».
Этому предшествовала стрельба в пермском вузе, где студент Тимур Бекмансуров убил 6 человек.