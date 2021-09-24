«Разнёс Сарапульцева, как мальчишку»: мог ли Бастрыкин довести пермского главу СК до самоубийства?
Дело о самоубийстве главы СК по Пермскому краю полковника Сергея Сарапульцева обрастает новыми деталями и подробностями. На сей раз появилась информация о том, что он попросту не выдержал давления и разноса от главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Во всяком случае, так считают коллеги погибшего.
Источники отмечают, что прибытие председателя СК РФ в Пермь после стрельбы в университете, обернулось для одних работников следкома «казнями», для других — полномасштабными проверками, кабинеты работников, по словам очевидцев событий, «перевернули вверх дном».
Вишенкой на «торте» стало совещание, которое Бастрыкин провел в день гибели своего пермского коллеги. По словам присутствовавших, Бастрыкин «разнёс Сарапульцева, как мальчишку», председатель СК РФ чуть ли не обвинил его в случившейся трагедии в Пермском вузе, а на попытку возразить отреагировал еще большей яростью. После совещания Сарапульцев пошел домой и покончил с собой.
Коллеги и подчиненные главы пермского СК отозвались о нем положительно — «хороший руководитель», «нормальный мужик», передает Telegram-канал Baza.
Ранее были названы несколько версий о причинах самоубийства Сарапульцева.