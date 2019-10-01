Дым табака угару под стать

На днях в Москве вступил в силу закон о безопасном курении. Теперь если из-за курильщика на балконе загорится квартира или растения под домом, его будет легче оштрафовать. За простое курение будут штрафовать на 5 тысяч, а за случаи пожаров заставят сесть в тюрьму.

Мы решили проверить, так ли жестко к курению относятся во всем мире. Если в большинстве стран курить нельзя в общественных местах и кафе, то где по поводу табака принимают самые необычные меры?

Бельгия выборочная

Запрет на курение в кафе и ресторанах — дело обычное. В России в нулевых ещё была практика делить заведение на залы: для курящих и некурящих.

В Бельгии же к запрету решили подойти точечно: в ресторанах можно курить, если в них приносят только напитки. Поэтому на родине лучшего шоколада можно спокойно дымить в барах, но если там, помимо пива, решат подавать луковые кольца, то всем курильщикам придется выходить во двор.

Финляндия жестокая

Продавать сигареты несовершеннолетним нельзя, а вот передавать — можно. Министерство здравоохранения Финляндии решило закрыть эту «уязвимость» в законодательстве. Теперь даже за передачу табака или сигарет другим лицам на родине Мумий-Тролля придется отсидеть полгода в тюрьме.

Актеры — те же люди

Удивляемся законам Израиля: там всё как обычно, но курить на сцене нельзя актерам, даже если того требует пьеса. Законопроект встретили равнодушием — на Святой Земле до этого и так никто особо не курил на сцене, а люди посчитали это отмашкой для создания видимости работы.

Безжалостный ЮАР

Курить в стране нельзя совсем. Формально, этого нельзя делать в помещении и на открытом воздухе на расстоянии больше 20 метров от больниц, учебных заведений и остановок общественного транспорта. На деле арестовать курильщиков в Африке могут в любой момент, а вот штраф в 70 долларов понравится не каждому.

Алжир традиционный

В Алжирском Атуфе курение запрещено уже несколько веков. Сигареты можно покупать только в ближайшем городе на расстоянии 7 километров от Атуфа. Скурить всё придется там же, ведь штраф в четыре зарплаты или заключение сроком от года не понравится никому.