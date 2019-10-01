Закон о безопасном курении на балконе вступил в силу

С сегодняшнего дня вступает в силу закон, запрещающий открытый огонь на балконах. Документ разрешает курение на лоджиях, если это не создает угрозы пожарной безопасности.

Документ, подписанный 26 сентября премьер-министром Дмитрием Медведевым, запрещает использование открытого огня на балконах квартир, общежитий и гостиниц. Понятие «открытый огонь» там не разъясняется, отмечает Lenta.ru.

Закон запрещает жарить шашлыки, жечь свечи и другие действия, связанные с открытым огнем. За нарушение грозит штраф в размере 3-5 тыс. рублей или уголовная ответственность, если действия человека привели к пожару.

Новые правила обязуют кинотеатры информировать зрителей о правилах пожарной безопасности. Больницам предписали располагать палаты с тяжелобольными детьми на первом этаже.