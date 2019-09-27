Штраф или тюрьма: названо наказание за курение на балконах

За курение на балконах после 1 октября предусмотрена административная и уголовная ответственность. Так прокомментировали в МЧС новые правила пожарной безопасности, которые вводят запрет на курение.

Там отметили, что это становится причиной 60% пожаров на балконах жилых домов. За нарушение требований пожарной безопасности гражданину могут вынести предупреждение или назначить штраф от 3 до 5 тыс. рублей.

В случае, если из-за брошенного окурка сгорят балкон или несколько квартир, грозит уголовная ответственность, пишет РБК.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в правила противопожарного режима. Они запрещают курить на балконах, жарить шашлыки и жечь свчеи. Новые правила заработают с 1 октября.



