С 1 октября россиянам нельзя курить на балконах и жечь свечи

Российское правительство одобрило ряд новых требований для обеспечения пожарной безопасности. Так, россиянам запретили зажигать свечи на балконах и курить.

О нововведениях сообщили в пресс-службе МЧС, которое было инициатором изменений. В ведомстве пояснили, что поправки предусматривают запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях, а это значит, что жарить шашлыки или курить, равно как и жечь свечи там нельзя.

Новые правила ввели для медицинских учреждений и кинотеатров. Кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях при пожаре. От больниц потребовали размещать тяжелобольных детей на первых этажах.

Эти требования вступят в силу 1 октября, уточняет ТАСС.

Ранее сообщалось, что аэропорты могут вернуть помещения для курения. Из-за их отсутствия пассажиры нередко курят в туалетах, доставляя дискомфорт другим путешественникам.