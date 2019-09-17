В самолетах российской авиакомпании позволили «курить»

В самолетах авиакомпании Utair курильщикам начали раздавать подушечки с никотином фирмы British American Tobacco. Данная акция запущена более чем на 10 рейсах.

Подушечка с экстрактом никотина действуют тогда, когда человек закладывает ее под верхнюю губу. Получить их в самолете могут только совершеннолетние пассажиры.

Такие сосательные табачные изделия в России не запрещены. В Федеральной антимонопольной службе пояснили РБК, что продукт не содержит табака и не предусматривает процесса курения, а значит не нарушает закон «О рекламе».

Подушечки с никотином появились в России в 2019 году. Табачная компания British American Tobacco ранее заявляла, что альтернативные никотиновые продукты на ближайшие 4-5 лет станут их основным направлением развития.