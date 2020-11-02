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Студенты медицинских вузов в полную силу оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией. На протяжении всего периода пандемии будущие дипломированные врачи привлекаются медицинскими организациями к выполнению различных задач. По словам главы Министерства здравоохранения страны Михаила Мурашко, сейчас докторам бороться с COVID-19 помогают свыше 30 тысяч студентов-медиков.

Причем речь идет не только о студентах последних курсов, но и тех, кто только-только стал получать азы в сфере медицины. Они оказывают поддержку специалистам в кол-центрах, доставляют лекарства от коронавируса или медицинские продукты пациентам, находящимся на лечении дома,.

«Привлечение волонтеров-медиков и волонтеров в целом является одним из компонентов работы на протяжении всего периода пандемии коронавирусной инфекции», – цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее сообщалось, что пик коронавируса ожидается не раньше, чем через месяц.