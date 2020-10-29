Свидетели двух войн в послании из 1941 года посоветовали потомкам запастись рисом и кофе
Реставраторы нашли в потолке церкви Святого Иакова в Бельгии послание от 21 июля 1941 года, спрятанное в спичечном коробке. Оно написано малярами, которые стали свидетелями двух войн, и содержит практичный совет потомкам.
В послании четверо мастеров, занимавшихся отделкой церкви, написали: «Мы пережили две войны, мы работаем голодными».
В письме работники посоветовали запасаться продуктами, в частности, рисом, мукой, кофе, табаком и пшеницей, пишет Lenta.ru.
«Наслаждайтесь жизнью в полной мере. Вовремя найдите другую жену. Те, кто женат, просто идите домой!» — написали маляры.
В 2019 году к берегам Америки прибило послание, отправленное 36 лет назад. Оно было написано 11-летней девочкой, которая просила направить ей ответное письмо и приложила адрес.