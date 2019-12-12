Отправленное 36 лет назад послание прибило к берегам Америки

В Америке найдена бутылка с посланием, которое было отправлено в 1983 году.

Американец Джошуа Мендес во время прогулки по пляжу Кейп-Код в Массачусетсе случайно обратил внимание на стеклянную бутылку, горлышко которой едва выглядывало из песка. Внутри находки было письмо, написанное 11-летней девочкой по имени Дженни Браун 36 лет назад из города Джонспорт (штат Мэн). В послании она просила написать ей и прилагала свой адрес.

Мендес решил найти Дженни и разместил объявление в соцсетях. На него откликнулась девушка по имени Кэти Мари Браун, она подтвердила, что письмо отправила ее сестра, которая до сих пор живет в Джонспорте, пишет «РИА Новости».

Ранее американец Тайлер Иванофф нашел на Аляске бутылку с посланием, датированным 1969 годом. Его автор проходил службу на «Русском флоте Дальневосточного пароходства».

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