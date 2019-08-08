Американец нашел на Аляске бутылку с письмом от моряка из СССР

Американец Тайлер Иванофф нашел на Аляске бутылку с посланием, датированным 1969 годом. Его автор проходил службу на «Русском флоте Дальневосточного пароходства».

Находку обнаружили в заливе Шишмарев на западе Аляски. Письмо было запечатано 20 июля 1969 года.

Иванофф разместил снимок послания в социальной сети и попросил помочь с переводом. В тексте моряк из СССР рассказал о службе на плавбазе «Сулак». Он просит сообщить экипажу о найденном письме и указывает адрес во Владивостоке. В заключении автор пожелал «хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания», пишет «ПолитЭксперт».

Напомним, плавбазу «Сулак» построили в 1966 году в японской Иокогаме. В 1992 году ее списали, а позже отправили на металлолом.