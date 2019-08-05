Жириновский предсказал США участь СССР после «застоя»

Россия переживает период взлета, а США находятся в застое и стране грозит участь СССР. Об этом сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Россия навела порядок в Сирии, улучшила отношения с Ираном и Турцией и никому не навязывает свою идеологию, перечислил политик. Москва стремится «поддерживать со всеми соседями хорошие, но взаимовыгодные отношения». В это время США и конкуренты России находятся в кризисе.

«Америка в стадии падения, Европа стареет на глазах, рушится, дрожит как Ангела Меркель. Китая бояться не надо — он никому не угрожает и не претендует быть первым», - сказал Жириновский.

США ненавидят многие страны, в то время как к России относятся положительно, сказал он телеканалу «360». Жириновский напомнил, что Россия продает дешевые оружие и газ и дает всем визы, в то время как США торгуют дорогим топливом и «ставят преграды».

«Сегодня мы самая свободная страна, а в США застой, там наступили брежневские времена, и они закончат плохо, как закончил Советский Союз», — заключил лидер ЛДПР.

Ранее Жириновский предсказал скорое присоединение Украины к России.