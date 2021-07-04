Супруга Петра Мамонова прокомментировала сообщение о его смерти
Супруга основателя рок-группы «Звуки Му», советского и российского музыканта, актера Петра Мамонова Ольга опровергла слухи о его смерти. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что артист скончался, не справившись с коронавирусом.
По словам жены музыканта, он находится в тяжелом состоянии, с ним невозможно контактировать. Она сравнила недоступность Петра Мамонова с молчаливостью растений, подтвердила информацию о высоком проценте поражения легких, а слухи о его смерти назвала сумасшествием.
«Это какие-то сумасшедшие. Я позвонила в Коммунарку, они сказали, что живой, в тяжелом состоянии», – цитирует Ольгу Мамонову ТАСС.
Напомним, о том, что артиста госпитализировали в Коммунарку, стало известно 1 июля. Он лежит в реанимации, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. Разные СМИ со ссылкой на собственные источники сообщают, что левое легкое Мамонова поражено на 70%, правое – на 60%.
Петру Мамонову лет. Он не получал препарат против COVID-19.