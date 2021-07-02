87 процентов поражения легких: Петру Мамонову стало хуже
Состояние здоровья советского и российского рок-музыканта, актера, основателя музыкальной группы «Звуки Му» Петра Мамонова, госпитализированного с коронавирусной инфекцией, ухудшилось. Как отметила супруга артиста Ольга, Мамонова пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.
По ее словам, ситуация критическая – медики утверждают, что артист находится в тяжелом положении. Жена музыканта добавила также, что степень поражения легких к настоящему моменту достигает 87%, передает РБК.
Ранее сообщалось, что Мамонов находится в Коммунарке. Как оказалось, его госпитализировали в медучреждение еще в прошлое воскресенье. С тех самых пор он лежит в реанимационной палате. Известно, что ни он, ни его супруга не получали вакцину против коронавирусной инфекции.