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Рок-музыкант и актёр Пётр Мамонов пять дней борется с болезнью в реанимации Коммунарки
1 июля, 2021 17:02
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Anton Belitsky/Russian Look/Globallookpress
В Коммунарку госпитализирован 70-летний актер, рок-музыкант Петр Мамонов. Пять дней он лежит в реанимации.
О госпитализации сообщила супруга Мамонова Ольга. По ее словам, самочувствие актера «плохое».
Телеканал РЕН ТВ узнал, что музыкант находится в реанимации уже пять дней. Семья заболела коронавирусом 10 дней назад.
Ни Петр Мамонов, ни его жена не вакцинировались. Последнее время они были вместе в деревне.
Ранее сообщалось о госпитализации певицы Максим. Она находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц.
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