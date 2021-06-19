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«Где подхватили вирус - даже догадок нет»: директор Максим о состоянии певицы
19 июня, 2021 13:22
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Российская певица Максим госпитализирована в тяжелом состоянии госпитализирована в одну из московских клиник. По словам директора певицы Маргариты Соколовой, у Марины Максимовой (настоящее имя артистки) диагностирована пневмония.
«У Марины пневмония. Это вирусное и, соответственно, - это ковид», - сказала она.
Несколько дней назад Максим стало плохо, тест на коронавирус не дал положительного результата. Певица отказалась от госпитализации, но позже ее состояние резко ухудшилось и было выявлено 40 процентов поражения легких, пишет «Газета.Ру».
Сейчас певица получает необходимую медицинскую помощь и, по другим данным, введена медиками в искусственную кому.
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