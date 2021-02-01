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Общество
Супруга Алексея Навального заплатит штраф за митинг у «Матросской Тишины»
1 февраля, 2021 14:20
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Flickr
Супруга блогера Алексея Навального по решению Щербинского районного суда Москвы оштрафована за нарушение порядка проведения митинга.
Сотрудники полиции задержали супругу Навального 31 января во время несогласованного шествия к СИЗО «Матросская Тишина», где сейчас находится блогер.
На Навальную составили протокол об участии в митинге, повлекшем помехи инфраструктуре. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал «RT».
В Кремле призвали не оценивать примитивно кадры с «жесткими действиями силовиков».
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