Супруга Алексея Навального заплатит штраф за митинг у «Матросской Тишины»

Общество

Супруга блогера Алексея Навального по решению Щербинского районного суда Москвы оштрафована за нарушение порядка проведения митинга.

Сотрудники полиции задержали супругу Навального 31 января во время несогласованного шествия к СИЗО «Матросская Тишина», где сейчас находится блогер.

На Навальную составили протокол об участии в митинге, повлекшем помехи инфраструктуре. Суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал «RT».

В Кремле призвали не оценивать примитивно кадры с «жесткими действиями силовиков».