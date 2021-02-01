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В Кремле призвали не оценивать примитивно кадры с «жесткими действиями силовиков»

Дмитрий Байков
1 февраля, 2021 13:15
1 мин
Дмитрий Байков
1 февраля, 2021 13:15
1 мин
1
РП

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал кадры с «жесткими действиями силовиков» на несогласованных протестных акциях.

Песков подчеркнул, что действия силовиков нельзя оценивать примитивно. По его словам, прежде нужно задуматься о причинах таких мер. Необходимо разбирать каждый конкретный случай и смотреть, чем такое поведение было спровоцировано.

Также Песков отметил, что президент России Владимир Путин «не может видеть каждое видео, которое записано в ходе этих незаконных акций», поскольку он просто не в состоянии просмотреть такое количество материала, сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

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