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«Балаган»: президент Чехии оценил ситуацию с Алексеем Навальным

Дмитрий Байков
1 февраля, 2021 07:06
1 мин
Дмитрий Байков
1 февраля, 2021 07:06
1 мин
1
РП

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным. Свою оценку чешский лидер озвучил в интервью радио Frekvence 1.

Земан назвал ситуацию с Навальным «балаганом». По мнению президента Чехии, прежние высказывания блогера скорее характеризуют его, как «российского националиста».

Земан считает, что Навальный выступает лишь против российского лидера Владимира Путина. От отметил, что, возможно, блогер сам хотел бы стать президентом РФ, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Навальный выдвинут на соискание Нобелевской премии мира.

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ТЕГИ
Россия
Алексей Навальный
политика
Чехия
Милош Земан
1 мин
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