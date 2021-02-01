«Балаган»: президент Чехии оценил ситуацию с Алексеем Навальным

Политика

Президент Чехии Милош Земан прокомментировал ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным. Свою оценку чешский лидер озвучил в интервью радио Frekvence 1.

Земан назвал ситуацию с Навальным «балаганом». По мнению президента Чехии, прежние высказывания блогера скорее характеризуют его, как «российского националиста».

Земан считает, что Навальный выступает лишь против российского лидера Владимира Путина. От отметил, что, возможно, блогер сам хотел бы стать президентом РФ, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Навальный выдвинут на соискание Нобелевской премии мира.