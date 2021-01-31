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Алексея Навального выдвинут на соискание Нобелевской премии мира

Сергей Михневич
31 января, 2021 18:45
1 мин
Сергей Михневич
31 января, 2021 18:45
1 мин
Алексея Навального выдвинут на соискание Нобелевской премии мира
Pronedra.ru

Политик Алексей Навальный выдвинут на соискание Нобелевской премии мира. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на норвежских парламентариев.

В числе других номинантов на премию называют Всемирную организацию здравоохранения, ЕСПЧ и экоактивистку Грету Тунберг.

Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул на Нобелевскую премию мира Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. Нобелевский комитет держит в секрете претендентов на премию в течение 50 лет, но кандидатуры могут раскрывать те, кто их выдвигает, пишет Эхо Москвы.

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