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Политика
Алексея Навального выдвинут на соискание Нобелевской премии мира
31 января, 2021 18:45
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Pronedra.ru
Политик Алексей Навальный выдвинут на соискание Нобелевской премии мира. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на норвежских парламентариев.
В числе других номинантов на премию называют Всемирную организацию здравоохранения, ЕСПЧ и экоактивистку Грету Тунберг.
Президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул на Нобелевскую премию мира Лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую. Нобелевский комитет держит в секрете претендентов на премию в течение 50 лет, но кандидатуры могут раскрывать те, кто их выдвигает, пишет Эхо Москвы.
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