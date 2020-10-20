Суперкомпьютер вычислил наиболее безопасное место за столом во время пандемии

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Японские ученые смоделировали наиболее безопасную рассадку за столом во время пандемии коронавируса. Результаты исследования опубликованы на портале The Asahi Shimbun.

Исследователи выяснили, где безопаснее всего сидеть, если вы находитесь за столом с еще тремя людьми и один из них является носителем вируса. Ученые смоделировали такую ситуацию с помощью одного из самых мощных в мире суперкомпьютера Fugaku.

Моделирование показало, что на человека, сидящего сбоку от инфицированного коронавирусом собеседника попадает примерно в 5 раз больше аэрозольных частиц, чем на того, кто сидит напротив.

При этом в наибольшей безопасности находится тот, кто сидит от зараженного по диагонали, пишет «Naked Science».

Ранее сообщалось, что в Норвегии выявлена совершенно новая мутация коронавируса.