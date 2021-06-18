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Судья вернула полицейским протокол на Юрия Дудя о пропаганде наркотиков
18 июня, 2021 14:09
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Скриншот одного из выпусков на YouTube-канале «вДудь»
Зюзинский суд Москвы вернул в правоохранительные органы протокол, составленный на российского журналиста и видеоблогера Юрия Дудя за пропаганду наркотических средств в его интервью.
Речь идет о беседах с блогером Ивангаем и скандальным рэп-исполнителем Моргенштерном.
Известно, что протокол поступил в суд 10-го июня, однако уже на следующий день судья Екатерина Слюзова вернула его полицейским. В карточке дела на сайте суда общей юрисдикции Москвы причина возврата материалов не указана.
Напомним, ранее Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах, он решил обжаловать приговор.
Вопрос по теме:
Считаете ли вы журналиста Юрия Дудя личностью, которую необходимо привлечь к ответственности за пропаганду наркотиков?
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