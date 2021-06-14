Моргенштерн хочет вернуть «сожжённые» в суде 100 тысяч рублей
Скандальный рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) не согласен с решением Зюзинского суда Москвы. Напомним, в начале июня артиста признали виновным в пропаганде наркотиков из-за клипов «Розовое вино — 2» и Family. Суд назначил ему административный штраф в размере 100 тысяч рублей.
«Моргенштерн обжаловал постановление о привлечении его к административной ответственности», — заявил его адвокат Сергей Жорин.
По словам защитника, дело не в деньгах, а в суде, который не стал разбираться в ситуации: свидетелей не допрашивали, письменные доказательства рассматривать не стали, экспертизы не назначали.
Почему суд признал Моргенштерна виновным, неясно ни самому артисту, ни его адвокату, в связи с чем и было принято решение обжаловать приговор, передаёт ТАСС.
К слову, после оглашения решения артист вспомнил, что 4 года назад сжег 100 тысяч рублей, а теперь «сжег» такую же сумму, но в суде.
Ранее сообщалось о том, что Моргенштерн попал с больницу сразу же после суда.