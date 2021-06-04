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Моргенштерн слег в больницу вскоре после решения суда
4 июня, 2021 14:16
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Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Популярный в России рэпер Моргенштерн оказался в больнице. Накануне артист проиграл суд по делу о пропаганде наркотиков.
Как сообщил сам Алишер (настоящее имя рэпера), причиной госпитализации стали обнаруженные в почках камни. В интернете также стало доступно видео с ним на больничной каталке.
Как передает «СтарХит», Моргенштерн подтвердил госпитализацию словами о том, что «камни теперь не только на нем, но и в нем».
Напомним, ранее стало известно о том, что артиста обязали, по решению суда, выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.
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