Общество

Судья Арбитражного суда Москвы Екатерина Игнатова объяснила, почему в нескольких ее решениях присутствуют ругательства. Сотрудница призналась, что это не она - выбитые невидимым шрифтом слова сделали чужие помощники.

Решения, где присутствует фраза «письку сосите», были вынесены в те дни, когда Игнатова подменяла коллегу - Марию Палкину. Документы готовили незнакомые помощники.

Среди них и кроется диверсант, объяснила судья Telegram-каналу Mash. Не исключается версия с хакерами.

В расследовании инцидента участвуют ФСБ и Следственный комитет. Виновного могут привлечь к уголовной ответственности за незаконный доступ к компьютерам.

В конце января сообщалось, что в шести решениях Игнатовой дан совет «сосать». Надписи не видно невооруженным глазом - их заметили адвокаты при копировании документов.