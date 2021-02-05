Судья московского Арбитража объяснилась за совет «сосать» в нескольких решениях
Судья Арбитражного суда Москвы Екатерина Игнатова объяснила, почему в нескольких ее решениях присутствуют ругательства. Сотрудница призналась, что это не она - выбитые невидимым шрифтом слова сделали чужие помощники.
Решения, где присутствует фраза «письку сосите», были вынесены в те дни, когда Игнатова подменяла коллегу - Марию Палкину. Документы готовили незнакомые помощники.
Среди них и кроется диверсант, объяснила судья Telegram-каналу Mash. Не исключается версия с хакерами.
В расследовании инцидента участвуют ФСБ и Следственный комитет. Виновного могут привлечь к уголовной ответственности за незаконный доступ к компьютерам.
В конце января сообщалось, что в шести решениях Игнатовой дан совет «сосать». Надписи не видно невооруженным глазом - их заметили адвокаты при копировании документов.