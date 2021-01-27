В нескольких решениях российской судьи дан совет «сосать»

Общество

В нескольких определениях судьи Абитражного суда Москвы Екатерины Игнатовой нашли ругательства, написанные белыми буквами. Надписи не видно в оригинальном документе - они выделляются при копировании.

Грубость заметили адвокаты, когда копировали постановления. Перед фамилией судьи стояла надпись «письку сосите».

Документы уже удалены из картотеки на сайте суда. В настоящее время Арбитражный суд ищет человека, который оставил ругательства в официальных документах.

Издание «Медиазона» нашло надпись в определении, касающемся банкротства строительной компании из Подмосковья. В 2018 году фирму признали банкротом, а в 2020-м ее управляющий Максим Белов обратился в суд с требованием освободить его от должности. Игнатова оставила просьбу без движения.

Этот документ не единственный, где присутствует грубая фраза. Строчку «письку сосите» нашли в шести решениях.