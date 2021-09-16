Судмедэксперт назвал яд общетоксического действия причиной смерти людей на Совхозной
Начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Сергей Шигеев назвал причину смерти двух москвичек после отравления арбузом. На нее указали характерные изменения внутренних органов, результаты лабораторных исследований.
По словам судмедэксперта, гибель наступила в результате попадания яда общетоксического действия.
«... Токсическим веществом, вызвавшим отравление, является синтетический пиретроид - лямбда-цигалотрин...», - сказал Шигеев Агентству городских новостей «Москва». Это действующее вещество некоторых инсектицидов.
Напомним, 9 сентября в Москве госпитализировали семью из трех человек после употребления арбузов. Двое скончались: это 15-летняя девочка и ее бабушка.
Предъявлено обвинение дезинфектору магазина Антону Котову. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.