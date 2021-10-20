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Суд вынес приговор Юрию Дудю по делу о пропаганде наркотиков
20 октября, 2021 13:35
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Зюзинский суд Москвы признал блогера Юрия Дудя виновным в пропаганде наркотиков. Ему назначено наказание в виде штрафа. Журналист должен будет выложить из собственного кармана 100 тысяч рублей за правонарушение, передает «360».
Напомним, дело в отношении Дудя завели после его интервью с блогером Ивангаем и скандальным рэпером Моргенштерном. Силовики посчитали, что публичные личности не просто беседовали на камеру, а занимались пропагандой запрещенных веществ. Юрий Дудь требовал закрыть дело и отрицал вину.
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