Названа дата рассмотрения дела о пропаганде наркотиков в блоге ЮрияДудя
Зюзинский суд Москвы рассмотрит административное дело в отношении блогера Юрия Дудя 20 октября. Звезду Рунета обвинили в пропаганде наркотиков в видео-интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном. Ранее суд был отложен из-за проведения психолого-лингвистической экспертизы.
«Слушание назначено на 20 октября в 10:00», — передаёт ТАСС.
Юрий Дудь требовал закрыть дело о пропаганде наркотиков в связи с отсутствием состава правонарушения в конце июля 2021 года. Блогер уверен, что не пропагандировал наркотики, потому что на видео чётко озвучил свои позицию – от употребления надо воздерживаться.
Материалы дела в отношении Дудя поступили в суд в конце апреля, записями интервью тогда заинтересовалась Лига безопасного интернета. В начале апреля сотрудники этой организации написали в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России, что ролики Дудя необходимо изучить на предмет наличия в них пропаганды запрещенных веществ.