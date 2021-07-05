Суд в Петербурге защитил задержанную силовиками сторонницу Алексея Навального
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконными действия полицейских, взявших отпечатки пальцев у девушки, задержанной на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Известно и установлено, что 31 января текущего года Валерию Косову схватили силовики и доставили в 54-й отдел полиции. Там же ее подвергли дактилоскопии, хотя в этом не было необходимости, в связи с этим девушка и решила оспорить действия правоохранителей.
«Суд указал, что закон не требуют дактилоскопирования и фотографирования всех административных правонарушителей, а предусматривает проведение вышеуказанных действий только в том случае, когда установить личность данных граждан другим способом невозможно», – сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.
Суд обратил внимание, что письменное заявление о необходимости снятия отпечатков пальцев у задержанной сотрудниками МВД девушки не было представлено, поэтому полицейским запретили использовать в дальнейшем полученные сведения.
Ранее сообщалось о слежке за подругой акицониста Павла Крисевича, задержанного на Красной площади за перформанс в поддержку политзаключенных. Девушка предполагает, что за ней наблюдают сотрудники центра «Э».