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Колпинский районный суд Санкт-.Петербурга признал запрещенными к распространению на территории России аниме «Тетрадь смерти», «Инуяшики», «Токийский Гуль» и «Эльфийская песнь». Об этом в Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Заседание транслировалось в онлайн-формате. По мнению зампрокурора Дмитрия Атаманенко, данные анимационные мультфильмы подталкивают российских школьников к совершению самоубийства.

Также специалисты полагают, что дети после просмотра вышеуказанных фэнтези становятся восприимчивее и агрессивнее, что говорит о негативном воздействии аниме на их психику. Суд постановил немедленно заблокировать доступ интернет-ресурсам, на которых они размещены без возрастной маркировки.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура подала в суд 5 исков. Среди ссылок, которые по мнению надзорного ведомства необходимо заблокировать, есть сайт, на котором опубликована песня рэпера Моргенштерна «Убить деда». Пока о судьбе его композиции ничего не сказано.