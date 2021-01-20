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Суд в Петербурге запретил школьникам смотреть аниме. Моргенштерна слушать не запретил

Марьям Ибрагимова
20 января, 2021 18:01
2 мин
Марьям Ибрагимова
20 января, 2021 18:01
2 мин
vk.com
vk.com

Колпинский районный суд Санкт-.Петербурга признал запрещенными к распространению на территории России аниме «Тетрадь смерти», «Инуяшики», «Токийский Гуль» и «Эльфийская песнь». Об этом в Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Заседание транслировалось в онлайн-формате. По мнению зампрокурора Дмитрия Атаманенко, данные анимационные мультфильмы подталкивают российских школьников к совершению самоубийства.

Также специалисты полагают, что дети после просмотра вышеуказанных фэнтези становятся восприимчивее и агрессивнее, что говорит о негативном воздействии аниме на их психику. Суд постановил немедленно заблокировать доступ интернет-ресурсам, на которых они размещены без возрастной маркировки.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура подала в суд 5 исков. Среди ссылок, которые по мнению надзорного ведомства необходимо заблокировать, есть сайт, на котором опубликована песня рэпера Моргенштерна «Убить деда». Пока о судьбе его композиции ничего не сказано.

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ТЕГИ
Санкт-Петербург
суд
Моргенштерн
аниме
2 мин
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