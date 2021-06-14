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Суд в Минске отказался выпускать россиянку Софью Сапегу на свободу
14 июня, 2021 11:37
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instagram.com/sapega_sofia_
Сегодня суд Партизанского района Минска рассмотрел жалобу россиянки Софьи Сапеги, которая была схвачена силовиками в Беларуси вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем в результате экстренной посадки самолёта Ryanair в Минске.
В инстанции сообщили, что жалоба на задержание девушки отклонена. Известно, что заседание проходило в закрытом режиме, передает ТАСС.
Адвокат Сапеги уже подавал аналогичную жалобу, однако 28 мая суд ее отклонил.
Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил о необходимости вернуть Сапегу на родину.
Вопрос по теме:
Считаете ли вы, что суд над россиянкой Софьей Сапегой, задержанной в Минске вместе с основателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем, должен проходить в Беларуси?
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